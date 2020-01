Officiellt: Tottenham lånar ut back till Newcastle

Tottenhams engelske vänsterback Danny Rose, 29, lämnar Spurs för en utlåning till Newcastle över resten av säsongen. Rose har under den här säsongen fått relativt knapp speltid med 16 matcher i alla turneringar och får därmed nu en chans till mer speltid.

- Det är en stor ära för mig att vara här. Jag är så tacksam över att managern har plockat in mig och jag kommer att ge tillbaka till honom så fort jag får börja spela, säger Rose i en tv-intervju på Newcastles hemsida.

Rose, som är fostrad i Leeds United, anslöt redan under sommaren 2007 till Tottenham, men har sedan dess också varit utlånad till flera olika klubbar fram till 2013. Därefter har han enbart tillhört Spurs fram till den här vintern, då det nu alltså blir en ny utlåning.

Rose har bland annat 29 A-landskamper för det engelska landslaget på cv:t.

📰 Danny Rose has joined Newcastle United on loan until the end of the season.



Best of luck, Danny.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/D5UlieO9fy