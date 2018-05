Officiellt: Unai Emery ny tränare i Arsenal

För första gången sedan 1996 ska Arsenal få en ny manager då Arsene Wenger lämnar efter mer än 20 år i klubben.

Det har tidigare spekulerats i namn som Mikel Arteta, Patrick Vieira och Carlo Ancelotti - men nu står det klart att det blir spanske Unai Emery som tar över Arsenal till nästa säsong. Det bekräftar klubben i dag.

- Jag är jätteglad över att komma till en av de stora klubbarna i sporten. Arsenal är en välkänd och älskad klubb världen över för sitt sätt att spela, sin dedikation till unga spelare, sin fantastiska arena och hur man styrs. Jag är väldigt exalterad över att få ansvaret att starta det här nya, viktiga kapitlet i Arsenals historia, säger Emery till Arsenals hemsida.

Emery kommer närmast från PSG, som han tränat de två senaste säsongerna. Tidigare har han även tränat lag som Sevilla, Valencia och Spartak Moskva.

- Unai har ett outstanding facit av framgång genom sin karriär, har utvecklat några av de största talangerna i Europa och spelar en spännande, progressiv fotboll som passar Arsenal perfekt, säger Arsenals vd Ivan Gazidis till klubbens hemsida, och fortsätter:

- Hans stil av hårt jobb och värderingar på och utanför planen gör honom till den ideala personen att ta oss framåt.

Arsenal slutade sexa i säsongens upplaga av Premier League.

A new dawn. A new era. A new chapter.#WelcomeUnai pic.twitter.com/kGrE2gMLQl