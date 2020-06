Officiellt: Watford förlänger med veteranmålvakt

Ben Foster har varit given etta i Watford sedan han anslöt till klubben för två säsonger sedan. Och 37-åringen kommer att fortsätta sin karriär där.

Watford meddelar på sitt Twitterkonto att man förlänger med målvakten. Det nya kontraktet sträcker sig till sommaren 2022.

Foster har den här säsongen stått i samtliga Premier League-matcher för Watford, 29 till antalet, och hållit nio nollor.

✍️ Goalkeeper @BenFoster has agreed a new two-year deal with #watfordfc. A @premierleague ever-present this season, the 37-year-old has made nearly 150 appearances in two spells with us. pic.twitter.com/FXnLPUhsXw