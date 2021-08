Officiellt: Willock lämnar Arsenal - klar för konkurrent

Arsenal gav under fredagen besked om att den talangfulle mittfältaren Joe Willock, 21, lämnar för spel i ligakonkurrenten Newcastle. Willock var under den gångna vårsäsongen utlånad till Newcastle och imponerade med åtta mål på 14 matcher i Premier League.

Willock är fostrad i Arsenal och lämnar nu permanent efter flera år i klubben.

- Jag älskade min tid här förra säsongen och jag är väldigt glad över att vara en Newcastle-spelare igen. Att lämna Arsenal är såklart ett stort steg och jag vill tacka alla i klubben för stödet jag fått genom åren, men det här är rätt flytt för mig till rätt klubb vid rätt tidpunkt, säger han i en kommentar på Newcastles hemsida.

Enligt den trovärdige journalisten Fabrizio Romano är övergångssumman på 25 miljoner pund, drygt 300 miljoner kronor.

Willock har, totalt sett, gjort nio mål och en assist på 54 matcher i Premier League.

