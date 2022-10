Officiellt: Wolves sparkar Lage

Wolverhampton har fått en tuff start på säsongen med sex poäng efter åtta omgångar och tampas i botten av tabellen i Premier League. Så sent som under lördagen åkte klubben på en tung förlust mot West Ham på bortaplan i ligan, vilket därmed förvärrade krisen.

Nu går Wolves ut med att chefstränaren Bruno Lage får gå. Han fick därmed bara lite mer än ett år på posten, då han tog över inför förra säsongen. Steve Davis och James Collins tar, på tillfällig basis, över ansvaret för A-laget.

Lage, som har en bakgrund i Benfica, är den tredje Premier League-tränaren som kickats den här säsongen. Tidigare i höst har även Thomas Tuchel tvingats bort från Chelsea och Scott Parker fått kicken av Bournemouth.

Wolverhampton ställs härnäst mot Chelsea borta på lördag i Premier League.

Wolves have parted company with head coach Bruno Lage.



We would like to thank Bruno and his coaching team for their efforts during their time at the club and wish them the very best for the future.