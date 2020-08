Pedro lämnar Chelsea - tar nu farväl: "Har varit en ära"

Chelsea tog i helgen farväl av Willian - och nu meddelar även London-klubben att Pedro lämnar. Spanjoren kom, sommaren 2015, till Chelsea från Barcelona, men tar nu alltså steget vidare till en ny klubb. Pedro har även under en längre tid rapporterats lämna Chelsea och efter sista ligaomgången sa tränaren Frank Lampard så här:

- Det var hans sista Premier League-match, men det avtryck han gjort här är jättestort. Jag vill säga ett stort tack till "Peds" och önska honom allt gott framöver, sa Lampard enligt Sky Sports då.

Pedro skriver bland annat så här i ett brev på Chelseas hemsida:

"Efter fem underbara år har min tid i Chelsea kommit till ett slut. Tack till klubbens styrelse, tränarna och alla lagkamrater jag haft. Tack för erfarenheten av att få vara en del av er stora familj. Jag har varit lycklig här och ni har fått mig att känna mig hemma", skriver han i brevet och fortsätter:

"Det har varit ett nöje och en ära att spela för klubben och vinna Premier League, FA-cupen och Europa League, precis som att få spela i en av världens bästa ligor. Jag gjorde rätt val och jag tar med mig underbara och oförglömliga minnen".

Pedro hann totalt med att göra 43 mål och 28 assist på 206 matcher i Chelsea och har under senaste tiden rapporterats vara klar för Roma.

