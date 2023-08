Pep bekräftar - Gvardiol så gott som klar för Manchester City

Manchester City ställs på söndag, mot Arsenal i Community Shield. Startskottet för den engelska ligasäsongen.

Under presskonferensen inför matchen valde Pep Guardiola, något oväntat att bekräfta att Manchester City är på väg att slutföra övergången av Josko Gvardiol.

- Gvardiol, vilket vackert efternamn han har! Han genomför den medicinska undersökningen. Alla vet att han är här. Förhoppningsvis kan vi avsluta affären inom de närmaste timmarna/dagarna, säger han under presskonferensen.

Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano så kommer affären gå loss på 90 miljoner euro, motsvarande 1.05 miljarder kronor.

PEP 💬 Gvardiol, what a beautiful surname he has! He is doing a medical test. Everybody knows he is here. Hopefully, we can finish the deal in the next few hours/days.