Pep: De Bryune missar cup-match - osäker mot Newcastle

Kevin De Bruyne missade helgens tidiga seriefinal mot Arsenal. Detta efter att 33-åringen skadat sig när City under förra veckans CL-premiär.

Och det verkar som att mittfältsstjärnan missar minst en match till.



- Jag tror inte skadan är långvarig. Men jag tror inte att han kan spela mot Watford. Jag vet inte med Newcastle-matchen, säger tränaren Pep Guardiola på en pressträff inför veckans Carabao Cup-match, enligt BBC.

”KDB” har varit skadedrabbad under karriären och just nu är det en ljumske som krånglar. En skada han ådrog sig i Citys CL-kryss mot Inter under förra veckan och som åtminstone håller honom borta en match till.