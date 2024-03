Pinsamma missen - Londonderbyt sköts upp: "Ser inte bra ut"

På fredagskvällen ställdes Chelsea mot Arsenal i Women's Super League.

Matchstart var satt till 20.00. Men då kom lagen inte till spel.

Kort före utsatt tid sköts avsparken nämligen upp. "Gunners" hade då fått sitt matchställ nekat av domarna.

"Kvällens avspark har blivit försenad på obestämd tid på grund av ett problem med matchstället", skrev Arsenal på X.

Problemet? Arsenal-spelarna kom först ut i vita strumpor till uppvärmningen. Det upptäcktes sent och godkändes inte av domarna, eftersom det krockar med Chelseas hemmaställ (som också har vit strumpfärg). Åtgärd krävdes.

När "Gunners"-spelarna drygt 20 minuter senare joggade ut på ett nästintill fullsatt Stamford Bridge igen var de iförda svarta strumpor.

"Det här är pinsamt. Löjligt", skrev ikonen Ian Wright på X.

Tidigare landslagsspelaren Karen Carney höll inte igen i Sky Sports sändning:

- Vi har väntat så länge på att bara få prata om fotboll på damsidan. Det här är uppenbart ett mänskligt misstag, men det är pinsamt. Det är pinsamt för spelarna och jag är frustrerad. Det är en enorm publik här i dag och det är en enorm match, sa Carney och fortsatte:

- Det är en enkel sak: ett matchställ - och det blev fel. Folk gör misstag men sporten (damfotbollen) behöver inte sådana här misstag och det är frustrerande. Det ser inte bra ut. Arsenal har varit magnifika utanför planen i år. De har visat vägen när det gäller publik, publiksiffror, marknadsföring - men det här är ett misstag av dem.

Klockan 20.30, en halvtimme efter utsatt tid, sparkade matchen väl igång. Chelsea passade då på att driva med sin Londonrival:

"Ready to work our socks off", skrev Chelsea på X.

Matchen pågår

Startelvor:

Chelsea: Hampton - Périsset, Carter, Buchanan, Charles - Cuthbert, Leupolz - Rytting Kaneryd, Nüsken, Reiten - James.

Arsenal: Zinsberger - McCabe, Williamson, Wubben-Moy, Catley - Pelova, Wälti - Mead, Little, Foord - Blackstenius.