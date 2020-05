PL-klubbarna överens - vill spela klart säsongen

Samtliga Premier League-klubbar har kommit överens. Ligasäsongen ska spelas klart framöver, skriver The Guardian.

Premier League-säsongen är tillfälligt stoppad till följd av coronaviruset. Ännu är det inte klart när säsongen kan återupptas, men från och med nu står det i varje fall klart att den ska just återupptas. Enligt engelska tidningen The Guardian kom samtliga 20 klubbar under ett möte på fredagen överens om att säsongen ska slutföras.

The Guardian rapporterar att det däremot inte fattades några beslut om tänkbara datum för när ligaspelet kan återupptas, men att samtliga parter än dock var nöjda med framstegen.

Enligt tidningen diskuterades även logisitik, matcher i säkra miljöer framöver, möjligheten att spela matcher på neutrala arenor och mycket annat. Nu återstår det att se när säsongen kan återupptas, då det är den brittiska regeringen som först måste ge grönt ljus till det.