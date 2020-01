PL-SPANINGAR: “Laddad protest på Old Trafford - pressen intensifieras på Glazers och Woodward”

Calvert-Lewin till EM?

Det svänger snabbt i fotboll. För 18 månader sedan var Dominic Calvert-Lewin med i det engelska U21-landslag som totalfloppade och åkte hem från EM med blott en poäng i bagaget. Under året som följde fick han ofta ta skulden för Evertons stundtals tafatta offensiv. Känslan var att man då äntligen hade samlat ihop till en handfull kreativa spelare på mittfältet, men då fanns det plötsligt inte någon som kunde göra målen.

Problemet, eller icke-problemet, förstorades såklart upp av att en då 20-årig Calvert-Lewin skulle fylla hålrummet som Romelu Lukaku hade lämnat efter sig.

Där och då, och hela vägen fram till i somras egentligen, placerades det inte bara ett stort frågetecken över hans framtid i Everton - utan även om han faktiskt hade det som krävdes för att ta nästa steg i utvecklingen. Det var hursomhelst inget snack om något engelskt seniorlandslag.

Men sedan kom skadan på Harry Kane, och sedan åkte även Marcus Rashford på en ryggskada. Visst ska spelarna vara tillbaka tills EM, men det är svårt att sia om vilken form de hinner spela in sig i tills dess. Carlo Ancelotti, Evertons tränare, sade därför det som Everton-fans, experter och medspelare har kampanjat för under de senaste månaderna: att Calvert-Lewin är redo för England.

22-åringen har stått för en fin höstsäsong med tio mål och konkurrerar med flera andra engelsmän uppe i toppen av skytteligan. Om han kan fortsätta på samma sätt, bör nog inte en landslagsuttagning ligga alltför långt bort när det är dags för samling om två månader. Det är ett kvitto det.

Protester väntar på Old Trafford

United-fansens missnöje med ägarfamiljen Glazer är inget som man tagit till sig på senare tid - egentligen har det funnits en besvikelse över exploateringen av klubben och bristen på transparens sedan Glazer blev majoritetsägare för 15 år sedan. Men det är ändå något som hänt under det senaste året.

Relationen har surnat till ordentligt och nu framstår det som att fansen har förklarat krig mot ledningen.

Man är missnöjda med resultaten och att det sitter en finansman som ansvarig för det sportsliga, Ed Woodward. Allt verkar grunda sig i att det inte finns någon plan, som att man inte bryr sig tillräckligt för att rätta till de grundläggande problem som så tydligt finns där. Sedan har situationen såklarts förvärrats av att stadsrivalen Manchester City sprungit förbi och att värsta rivalen Liverpool verkar sköta sin verksamhet bättre på alla plan.

Sällan har protesterna på Old Trafford varit särskilt organiserade och effektfulla. Något helt annat verkar vänta till helgen mot Wolves. Till den uppmanar nämligen flera intressegrupper att fansen reser sig upp i matchminut 58 och lämnar arenan. Valet av minut har att göra med att man ska hylla offren i flygkraschen i München 1958. Särskilt tydlig blir markeringen av att det var just 58 år sedan United senast hade förlorat mot Burnley på Old Trafford innan Sean Dyches gäng åkte dit och vann i förra helgen.

Protesten följer en vecka som började med att en liten klick fans samlades utanför vd Woodwards hus. Klubben fördömde skadegörelsen och sångerna. Sedan dess har United även vunnit mot City på Etihad och gjort klart med Bruno Fernandes för runt 500 miljoner kronor.

Det ska nu bli intressant att se hur protesterna fortlöper. Kan veckans resultat, storvärvningen av Fernandes och attacken mot Woodwards hus göra att den breda publiken väljer att inte följa instruktionerna vid matchminut 58?

Tungt för Krafth

Emil Krafth gick in i säsongen som tränare Steve Bruce förstaval. Han var tidigt med och bortaslog Spurs innan en mardrömsinsats mot Leicester såg till att DeAndre Yedlin tog över ute till höger. Och det är med Yedlin som Bruce envisats med i Newcastle poänggnetande. Under en period gick även Javier Manquillo före, vilket fick fansen på St James att fråga om Bruce såg någon fortsättning i Krafth.

Men sen kom öppningen. Både Yedlin och Manquillo gick sönder efter varandra och Bruce vände sig till Krafth igen. Han var med mot Leicester och hemmaslog sedan Chelsea.

Men oturen skulle inte vänta på sig. Bruce bekräftade efter den senaste matchen att Krafth blir borta i 1,5 månad - och för att strö salt i såren kände man sig nödgat att ta in högerspringaren Valentino Lazaro från Inter.

Tungt, tungt för Krafth som precis hade börjat få Bruce förtroende igen. Väl tillbaka kommer saker och ting ställas på sin spets, då Krafth både måste bevisa att han förtjänar en fortsättning i Newcastle och sedermera en plats till EM med Sverige.

Sällsynt kritik mot Klopp

Bland fotbollsfans hörs ofta att brittiska medier älskar Jürgen Klopp. Medan andra tränare får tuffa frågor och ställs till svars, verkar en presskonferens med Klopp vara en enda lång skrattfest vänner emellan, sägs det.

Egentligen handlar det delvis om att Klopps Liverpool går så bra att det inte finns så mycket att kritisera. Under säsongen har han vunnit med tydligt reservbetonade lag mot Arsenal och Everton - och nu ser vårsäsongen ut att vara en enda lång transportsträcka mot ligatiteln. Men främst har det att göra med att Klopp bjuder på sig själv mer än någon annan, att han inte tar onödiga diskussioner, att han inte ifrågasätter reportrarnas frågor. Få andra tränare gör det så lätt för dem som Klopp.

Om man ändå är en del av maskineriet - varför inte bjuda på en show?

Men under den senaste månaden har pendeln svängt en aning. Det började med att Klopp kritiserade schemaläggningen under klubblags-VM. Sedan dess har han fortsatt kritisera det tuffa spelschemat, en infekterad konflikt som nådde kulmen i veckan då Liverpools kryss mot Shrewsbury innebar att returen spelas under en helg som inför säsongen var tänkt att utgöra det engelska “vinteruppehållet”.

Nu blir det inte så. Det ledde till att Klopp sade att han inte skulle vara på plats på returen på Anfield. Välförtjänt och utlovat, menar Klopp. Respektlöst, menar många tunga konservativa brittiska medier. Vi får se vad som händer, men det har varit intressant att följa hur en tidigare ack så fläckfri relation tappat en aning på slutet.

Många nya ansikten när City är på besök

Tottenham och Manchester City bjuder allt som oftast på fartfyllda, intressanta tillställningar. Under fjolårsvåren gick man upp i ringen tre gånger på kort tid, och i höstas lyckades London-laget på något mirakulöst sätt få med sig en poäng hem - trots att hemmalaget vann skottstatistiken med 30-3.

Mycket har hänt sedan dess.

Det finns många snackisar runt detta möte. Men självklart kommer blickarna främst riktas mot Tottenham, som efter några torftiga fönster stått för flera namnstarka prestigevärvningar på kort tid.

Vi har Gedson Fernandes, som har lånats in med en köpoption på 650 miljoner kronor. Han har fått allt större förtroende på sistone och ser nu ut att vara redo för en första start i Premier League. Vid hans sida kan möjligen formstarke Giovani Lo Celso ta plats. Han kom in på lån i somras, men tidigare i veckan meddelade klubben att mittfältaren tas in permanent på ett femårskontrakt.

Men Spurs var inte klara där, nej, för med ett par dagar kvar av fönstret kom även Steven Bergwijn in. Han har den här säsongen gjort tio mål och fem assist i Eredivisie. Sedan får vi inte heller glömma bort att storköpet Tanguy Ndombele fortfarande håller på att acklimatisera sig.