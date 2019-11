PL-SPANINGAR: Tio spelare att hålla koll på inför omstarten i PL

Kieran Tierney, 22, Arsenal

Sedan 2013 har Arsenal genomfört flera spektakulära affärer. I en första anstormning anslöt Mesut Özil och Alexis Sánchez - och på senare tid har Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang och Nicolas Pépé hämtats in. Men för egen del har ingen av ovanstående piggat upp som Kieran Tierney.

För den som har följt skotsk fotboll och Celtic kom inte den 22-årige vänsterbackens flytt som en överraskning. Sedan debuten som 17-åring hade Tierney nämligen utsetts till Celtics bästa unga spelare tre år på raken. Som vänsterback. Samtliga år togs han även ut i “Säsongens lag”. Det har blivit som ett sorgebarn för den skotska landslagsfotbollen, att lagets två kanske bästa spelare återfinns på samma position. För att få det att funka har Andy Robertson fått spela högre upp och Tierney tagit hand om defensiven.

Många var förvånade över prislappen på Tierney, som till slut landade på runt 300 miljoner. Särskilt märkligt känns det när jämnåriga Ben Chilwell, Leicesters 22-årige vänsterback, sägs gå för minst det dubbla. Sedan flytten har Tierney långsamt slussats in i laget, efter den operation som han genomgick under försommaren. Hittills har det främst blivit Europa League, där det blivit två assist på tre matcher. Men nu ser han äntligen ut att vara fullt återställd. Det kommer att bli ett lyft för Arsenal.

Dennis Praet, 25, Leicester

Som nioåring rankades Dennis Praet som Belgiens sjunde bästa tennisspelare i sin åldersgrupp. Men bollgeniet hade andra planer. Sedan tidiga tonåren har Praet konkurrerat med vad som får ses som Belgiens kanske mest talangfulla generation någonsin. Han tog vägen via Anderlecht och gjorde sig tidigt ett namn som en teknisk och spelskicklig mittfältare. Allt som oftast bekräftades hans talang med uttagningar i samtliga ungdomslandslag.

Han beskriver sin utveckling som att han har gått från att vara en teknisk “tia” till att i Sampdoria ta sig an mer defensivt ansvar och nu vara en nummer åtta. Det finns flera anledningar till att det hittills inte helt har fungerat i Leicester för 25-åringen. En av dem är att han kom in så sent och att det tog tid att anpassa sig till livet och samhället, till ett helt annat lag och fotbollstänk. Men främst har det nog handlat om att hans konkurrenter - främst Youri Tielemans och James Maddison - presterat bättre än vad någon hade kunnat tro. Praet har fått tid att acklimatisera sig. Nu är det upp till honom att börja betala tillbaka.

Lewis Cook, 22, Bournemouth

Leeds-fansen var förtvivlade när Lewis Cook lämnade för Bournemouth 2016. Här hade klubben äntligen fått fram en spelare från de egna leden och som spåddes en lysande framtid - men som man nu släppte för småpengar. U18 blev U21 som våren 2018 äntligen blev en seniordebut i det engelska landslaget. Vid sidan tog han stora steg i sin utveckling och blev en viktig kugge i ett alltjämt överpresterande Bournemouth.

Men sedan dess har det inte blivit någon mer landslagsfotboll för Cook. Vintern 2018 ådrog han sig nämligen en allvarlig knäskada som skulle honom borta i nio månaders tid. Och även om han var tillbaka redan för ett par månader sedan, har Eddie Howe varit försiktig med honom. Nu är jag övertygad om att det är dags för Cook att växla upp igen. Både för hans möjligheter att få hänga med England till EM men, kanske framför allt, för Bournemouth. Med honom i laget kommer Jefferson Lerma, Philip Billing och Ryan Fraser höja sig.

Billy Gilmour, 18, Chelsea

Många var vi som såg Billy Gilmour som en spelare för framtiden, som kanske kunde få chansen att imponera på nästa års försäsong och sedan etablera sig. Steg för steg. Gilmour var en av många. Men Frank Lampard såg något i 18-åringen och nobbade således han förfrågan att bli utlånad.

Även om det hittills mest blivit U23 för mittfältaren, har han fått större förtroende än vad någon hade kunnat tro. Han startade mot Manchester United i Ligacupen för ett par veckor sedan och på slutet har han även fått göra korta inhopp i ligaspelet. Nu verkar visserligen N’Golo Kanté vara fullt återställd, men Lampard har indikerat att Gilmour verkligen har en plats i truppen. Verkar vara en smart spelare vars utveckling blir intressant att följa.

Måste vara inspirerande att se på när flera tidigare lagkamrater från ungdomslagen verkligen har fått och tagit chansen att etablera sig på riktigt. Det är en bra tid att vara ung i Chelsea.

Brandon Williams, 19, Manchester United

Det är en tacksam tid att vara ungdomsspelare i Manchester United. Inte minst som vänsterback. Den här säsongen har Axel Tuanzebe och Ashley Young vikarierat på kanten när Luke Shaw, vad det verkar, inte ser ut att bli av med sina skadeproblem.

Varken Tuanzebe eller Young har imponerat nämnvärt. Istället ser United ut att ha hittat lösningen i 19-årige Brandon Williams. Det började med ett par framträdanden i Ligacupen och Europa League för att sedan övergå i bänkplatser och korta inhopp i ligan. Senast, i hemmasegern mot Brighton, var det så alltså dags. Williams fanns med från start och imponerade med sitt passningsspel och flera precisa ingripanden - och utsågs även till matchens spelare.

Williams är kanske inte ännu på den nivå som United skulle behöva men han är definitivt det mest inspirerande och lovande man har att erbjuda på vänsterbacken. Gott så.

Moussa Djenepo, 21, Southampton

När säsongen ska summeras kommer det som alltid vara ett par händelser som utmärker sig. Å ena sidan Chelseas talangfokus, Andre Gomes skräckskada å andra sidan. Vi kommer att blicka tillbaka på hur Caglar Söyuncu ersatte Harry Maguire, men även att flera av de förväntade toppklubbarna underpresterade. Jag är övertygad om att Moussa Djenepos solomål mot Sheffield United kommer att ses som en sådant definierande ögonblick.

I en och samma sekvens visade han upp hela sitt register: Bolltrygghet, funktionell teknik, explosivitet och ett ovanligt lugn framför mål. Det var en prestation att hylla, en fullträff som möjligtvis kan göra en karriär. Men det var inte heller så att Djenepo var en helt okänt namn när han kom i somras för runt 150 miljoner. Men det var likväl en spelare som endast hade två år i Standard Liege bakom sig sedan flytten från Yeelen i Mali.

Så när han inledde sin Englands-sejour med två mål på tre matcher var det nog många på St Marys som drog en lättnadens suck. Sedan dess har han dragits med en komplicerad skada. Han visade fin form under landslagsuppehållet och ser redo ut igen.

Troy Parrott, 17, Tottenham

Harry Kanes briljans har, hur man än vrider och vänder på det, varit lite av ett problem för Spurs. Om klubben vill spela med en ensam pjäs på topp och den personen är en egen målsprutande produkt, vem är då sugen att komma in som tydligt andraval? Det har inneburit att man således fått rikta in sig på spelare som gjort det bra i en mindre liga eller som börjat komma till åren, typ Vincent Janssen och Fernando Llorente.

Det har inte varit en smärtfri process. Men nu kan klubben äntligen ha löst frågan i form av 17-årige Troy Parrott, som både är hungrig men inte heller har allt för höga krav. Det kan tyckas märkvärdigt att lägga så stort ansvar på en 17-åring - men Parrott är inte heller vem som helst. Han har imponerat i ungdomslagen och i Tottenham sedan han kom för två år sedan. Under hösten har han fått speltid i Ligacupen och tagit plats på bänken i PL. Under uppehållet startade han i det irländska seniorlandslaget.

Uppdatering: Vad får José Mourinhos intåg för påverkan på Troy Parrots chanser till speltid?

Ismaila Sarr, 21, Watford

Watford hade inte gjort mycket väsen av sig förrän stortalangen Ismaila Sarr presenterades för 300 miljoner kronor med en vecka kvar av fönstret. Det här handlade om en spelare som hade ryktats till många av Europas storklubbar - men som Watford lyckades köpa. Bara sådär.

Men Sarr har inte alls fått det att funka. Det har snackats om småskavanker och att Quique Sanchez Flores försöker skola om honom till att spela mer centralt, trots att han främst spelade ute till höger i Ligue 1. Är nog bara en tidsfråga innan det släpper för 21-åringen.

Uppdatering: Osäkert hur allvarlig skadan är som han ådrog sig med Senegal.

Oli McBurnie, 23, Sheffield United

Oli McBurnie blev Skottlands då dyraste spelare när han skrev på för Sheffield United i somras. Med honom i laget hade nykomlingen alla möjligheter i världen att stanna kvar, sades det. I skrivande stund ligger klubben på femte plats, efter en sanslöst imponerande säsongsöppning. Men det kan man inte tacka McBurnie för.

Hittills har det endast blivit blott ett mål på vad som mestadels har blivit inhopp för McBurnie. Istället har han fått tillbringa tid i en rättegång där han har anklagats för rattfylleri, vilket han har nekat till. Sheffield har imponerat men tränaren Chris Wilder letar fortfarande efter någon som kan få igång målskyttet. Kan McBurnie bli den spelaren?

Joao Cancelo, 25, Manchester City

Förväntningarna på Joao Cancelo, som i somras blev historiens dyraste ytterback, var skyhöga inför årets säsong. Men hittills har Pep Guardiola ofta valt att starta med Kyle Walker, ett val som har motiverats med att Cancelo kom in sent. Säsongsinledningen var till för att få högerbacken att förstå hur City spelade, menade Pep.

Allt eftersom har Cancelo fått mer speltid. Nu känns tiden mogen för Cancelo att presentera sig för England på riktigt.