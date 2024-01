Planstormning - domare jagades av planen: "Fördömer agerandet"

Tidigare Premier League-klubben Portsmouth spelar numera i League One, och toppar den engelska tredjedivisionen. Under lördagens 1-0-seger mot Port Vale på bortaplan, då Colby Bishop avgjorde från straffpunkten i den 88:e minuten, uppstod tumult.

Efter straffmålet tog sig en supporter in på planen och sprang mot domaren Craig Hicks, vilket gjorde att Hicks i sin tur sprang mot avbytarbåsen, där han fick skydd. Matchen pausades därmed en kort stund, innan den kunde slutföras.

Port Vale fördömer planstormningen.

"Port Vale Football Club fördömer agerandet av individen som gick in på planen under dagens match mot Portsmouth. Vi kommer att samarbeta med berörda myndigheter för att säkerställa att ärendet och individen behandlas med en nolltoleransstrategi. Vi påminner alla supportrar om att det är straffbart att beträda planen", skriver Port Vale på X.

Annons

Portsmouth spelade senast i Premier League under 2010, och vann även FA-cupen under 2008. Senast Portsmouth spelade i Championship var under 2012. Den här säsongen är klubbens sjunde raka i League One.