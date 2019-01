Poängtapp för Liverpool - missade chansen att rycka i toppen

Efter att Burnley sånär besegrat Manchester United och Newcastle vunnit mot Manchester City under tisdagen bjöd Premier League på ytterligare två skrällar under onsdagskvällen. Liverpool, som i och med Manchester Citys förlust, hade chansen att dryga ut sin serieledning till sju poäng, misslyckades nämligen med att vinna hemma mot Leicester.

Laget fick visserligen en drömstart då Sadio Mané vek in och placerade in ledningsmålet tidigt i matchen men i den andra halvleken tappade Liverpool-försvaret bort Harry Maguire som ostörd kunde raka in kvitteringen.

Naby Keita skulle förmodligen, en stund efter kvitteringen, fått straff då han revs ner av Ricardo Pereira i straffområdet. Av tv-bilderna att döma såg det ut som en klar straff, men huvuddomare Martin Atkinson valde att fria.

Matchen slutade 1-1, vilket får anses som en skräll från Leicester sida. Liverpool utökade därmed serieledningen med en poäng - men misade chansen att göra en litet ryck och skapa sju poängs marginal ner till City.

- Vi är besvikna med resultatet eftersom vi ville ha en seger men Leicester är ett bra lag. Det var inte vår bästa insats men vi kämpade på men kunde inte få in segermålet. Vi tar poängen och går vidare till nästa omgång, säger Jordan Henderson till BT Sport.

Det var dock inte det enda oväntade resultatet under onsdagen.

Chelsea upplevde en mardrömsafton då laget blev krossat av Bournemouth på bortaplan – slutresultatet skrevs till hela 4-0 efter att Joshua King stått för två av målen. Det var Chelsea andra raka förlust i ligaspelet.

Tottenham vann mot Watford efter att ha vänt underläge till seger med 2-1. Matchvinnare i den matchen blev Fernando Llorente.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Henderson, Matip, Van Dijk, Robertsson - Wijnaldum, Keita - Mané, Firmino, Shaqiri - Salah.

Leicester: Schmeichel - Pereira, Evans, Maguire, Chilwell - Mendy, Ndidi - Gray, Maddison, Abrighton - Vardy.