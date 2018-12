Napolis Kalidou Koulibaly utsattes för apljud och rasistiska kommentarer från läktarplats i onsdagens bortamöte med Inter på San Siro. I efterspelet har många visat sympati för den senegalesiske mittbacken.

En av dem som visat sitt stöd är Manchester United-stjärnan Paul Pogba. I matchen mot Bournemouth, där han stod för två mål, bar han ett armband med texten ”no”. Det var en gest tillägnad Koulibaly.

"Tillägnade armbandet för att hedra Koulibaly. 2019 - nej till rasism", skriver United-stjärnan på sitt Instagramkonto.

Fransmannen menar att "no" är en syftning på "no to racism", nej till rasism.