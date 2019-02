Polisen bekräftar: Sala är död - kroppen hittad

I slutet av januari kom beskedet att Emiliano Sala och piloten David Ibbotson försvunnit under en flygresa över engelska kanalen. Sedan dess har de båda varit försvunna, men tidigare i dag rapporterade Sky att en kropp hittats i vraket, som hittats tidigare.

Sent på torsdagen bekräftar polisen att kroppen de hittat är Emiliano Salas.

"Kroppen som hittades vid Portland Port i dag den 7 februari 2019 har formellt blivit identifierad som fotbollsspelaren Emiliano Sala", skriver den lokala Dorset-polisen på sin hemsida.

Salas familj har blivit informerade och polisen skriver att utredningen kring vad som har gått fel nu fortsätter.

Ännu har Ibbotsons kropp inte hittats.

Innan Sala försvann hade han skrivit på för Cardiff och blev då klubbens dyraste värvning genom tiderna.

Sala blev 28 år gammal

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



https://t.co/YpVTvaEt7P