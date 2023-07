Postecoglou om Ndombélés framtid: "Han vill kanske inte vara med"

Tanguy Ndombélé, 26, anslöt till Tottenham från Lyon under 2019, och har under de senaste säsongerna varit på lån hos just Lyon och Napoli i Italien. Förra säsongen fick han gott om speltid när Napoli vann Serie A, men nu är han tillbaka i London igen, då han har kontrakt med Spurs till sommaren 2025.

Ndombélés framtid är, enligt The Athletic, oviss i Tottenham, och nu ger nye Spurs-tränaren Ange Postecoglou sin syn på mittfältaren.

- Tanguy har varit bra. Han har jobbat hårt på träningarna, precis som alla gjort, eftersom att de inte har något val. Han var en del av ett Serie A-vinnande lag förra säsongen och han har fungerat bra, säger tränaren enligt Sky Sports.

Samtidigt vet Postecoglou inte om Ndombélé stannar till nästa säsong.

- Jag är glad över att ha honom här som en del av gruppen. Vi får se vad det betyder på lång sikt. Han vill kanske inte vara med här.

Ndombélé har totalt sett gjort tio mål och nio assist på 91 matcher med Tottenham.