Potter bekräftar ny skadesmäll: Pulisic borta i veckor

När Chelsea föll mot Manchester City i torsdags, 0-1, tvingades Christian Pulisic utgå skadad. Och i söndagens 4-0-nederlag mot samma lag saknades amerikanen helt och håller.

Tränaren Graham Potter bekräftar för Evening Standard att den offensive pjäsen kommer att bli borta i flera veckor.

Mot City på söndagen saknades dessutom Pierre-Emerick Aubameyang på grund av ”stel rygg” och det är oklart när Raheem Sterling kan vara tillbaka.

Chelsea har sedan tidigare N’Golo Kanté , Armando Broja, Ben Chilwell, Reece James, Wesley Fofana, Ruben Loftus-Cheek och Edouard Mendy uppsatta på sin skadelista.

Chelsea befinner sig inte bara i skadekris utan även en resultatmässig sådan. "The Blues" ligger på tionde plats i Premier League och är redan utslaget ur FA-Cupen.

Potter says Pulisic is out for 'weeks'. Sterling not given a time frame and Aubameyang had a 'tight back'. #CFC #MCICHE