Potter: "Då blir det ännu svårare att vara sexig"

Tidigare Östersund-tränaren Graham Potter, numera i Brighton & Hove Albion, har börjat göra sig ett namn i England. Potter, som tog över Brighton under 2019, har lett klubben till en 15:e-plats och en 16:e-plats, och just nu är klubben på nionde plats i Premier League. Potter har därmed under senaste tiden kopplats ihop med lite större klubbar i England.

När Tottenham letade ny tränare i fjol bollades Potter upp som en kandidat för jobbet och även om Everton nu sägs försöka få in Roberto Martinez eller Wayne Rooney, så har den tidigare ÖFK-tränaren också nämnts i det sammanhanget.

Potter tycker i sin tur själv att det känns konstigt att vara attraktiv för lite större klubbar.

- Det är svårt att ha ett sexigt namn när man kallas för Potter och speciellt när förnamnet är Graham. Då blir det ännu svårare att vara sexig. Lägg till ett långt ansikte, rött skägg och allt det andra. Jag får hålla mig till att vara fotbollstränare och jobba med spelarna, säger den engelske tränaren enligt BBC.

Potter menar samtidigt att han har bra människor runt om sig som hjälpt till i Brighton.

- Det är ofta fel att tro att man är bättre än vad man är och kan nå framgång i vilken miljö som helst. Jag är ambitiös och jag vill lyckas, men jag är ingen trollkarl. Jag behöver hjälp. För att bli framgångsrik som tränare behöver man bra människor runt omkring sig - en stab, en styrelse, en vd, en klubbstrategi, strukturer runt den och spelare.

Brighton ställs under tisdagskvällen mot Chelsea på hemmaplan i Premier League.