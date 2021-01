Potter nära fiasko - vidare efter straffrysare i FA-cupen

Graham Potters Brighton & Hove Albion fick under söndagen en tuff uppgift mot fjärdeligalaget Newport County i den tredje omgången i FA-cupen. Potter ställde upp med ett reservbetonat lag och trodde nog på seger när Solly March satte 1-0 i den 91:a minuten, men trots det blev det en rysare på Rodney Parade.

För i den sjätte övertidsminuten stod Brightons Adam Webster för ett självmål. Mittbacken fick ett inlägg på sig in i eget mål och därmed var det 1-1. Det var det sista som hände under ordinarie tid, vilket gjorde att matchen gick till förlängning. Under förlängningen hände inte särskilt mycket, och därmed blev det ett straffavgörande.

Det var, precis som slutminuterna i andra halvlek, högdramatiskt.

Först missade nämligen Josh Sheehan och Mickey Demetriou två raka straffar, medan Neal Maupay och Yves Bissouma i Brighton sedan missade sina straffar. I den sjunde omgången kunde till slut Webster avgöra matchen med den 14:e straffen, vilket gjorde att han fick revansch för sitt självmål på övertid.

Brighton är därmed nu vidare till den fjärde rundan i FA-cupen.