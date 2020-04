Potter sänker lönen: "Normal grej att erbjuda"

Premier League-laget Brighton & Hove Albion gav under torsdagen besked om att tidigare Östersunds FK-tränaren Graham Potter, numera chefstränare i Brighton, har helt frivilligt beslutat sig för att sänka sin lön under de kommande tre månaderna. Detta för att hjälpa klubben under rådande ekonomiska kris till följd av coronavirusets utbrott.

- Jag pratade med Tony (Bloom, klubbens ägare) för ett par veckor sedan. Jag kände att det var en normal grej att erbjuda. Jag vet vilka utmaningar han står inför som ägare. Det här var viktigt. Han sa att vi ska arbeta oss igenom detta och i slutändan känner jag att vi har tagit rätt beslut, säger Potter enligt BBC.

Även tekniske direktören Dan Ashworth och vd:n Paul Barber har gått med på att sänka sina löner för klubbens bästa.