Potters avsked: "Förstår att det kan vara svårt att acceptera"

Det var tidigare i veckan som Graham Potter lämnade Brighton för att ta över Chelsea. Londonklubben betalade omkring 185 miljoner kronor för att köpa loss den tidigare Östersunds FK-tränaren, som har skrivit på ett femårskontrakt.

Ett skifte som skedde plötsligt, men inte helt oväntat. Engelsmannen har nämligen skördat stora framgångar med Brighton senaste åren och implementerat en spelstil som både gett resultat och uppskattats av fansen.

Men nu går karriären vidare på annat håll, och i en av Englands största klubbar. I ett öppet brev tar Graham Potter avsked av Brighton och dess fans.

"Det har varit tre underbara år med en klubb som har förändrat mitt liv, och jag vill ta tillfälle i akt att säga adjö till alla som har gjort det till en speciell tid i min karriär. Jag tar farväl av en fantastisk klubb som alltid kommer att betyda mycket för mig och min familj", skriver han och fortsätter:

"Jag förstår att förändringen som kommer så snabbt kan vara svår att acceptera. Jag kanske inte kan övertyga er alla att förlåta mitt avsked - men jag vill åtminstone ta chansen att säga tack".

Vidare hyllar Graham Potter ägarna, fansen, spelarna och sin ledarstab.

"Till alla som stannade för att prata när jag var i staden eller längre bort, och alla som skrev till mig: dessa kontakter betydde väldigt mycket för mig. Era personliga historier av att följa klubben, om föräldrar och mor- och farföräldrar som var fans, hjälpte mig att förstå vad som gör Albion till en speciell klubb".

"Jag hoppas att ni förstår att i det här läget i min karriär kände jag att jag var tvungen att ta en ny utmaning. Jag känner mig som en bättre person och en bättre tränare tack vare erfarenhet jag har haft här. Till alla i Brighton & Hove Albion: tack. Det har varit ett nöje och en ära att tjäna klubben senaste tre åren. Jag önskar er alla framgång i framtiden".

Graham Potter lämnar Brighton på fjärde plats i Premier League-tabellen efter sex omgångar, två poäng bakom serieledaren Arsenal.

