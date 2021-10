Premier League-klubb bekräftar: Sparkar tränaren efter sju omgångar

Watford, med den svenske landslagsyttern Ken Sema i laget, blev tvåa i Championship i fjol och säkrade därmed uppflyttning till Premier League. Där har laget inlett med att plocka sju poäng på lika många matcher. I skrivande ligger Watford på 14:e plats i ligatabellen.

Nu bekräftar Watford att man sparkar huvudtränaren Xisco Muñoz, som tog över klubben i december 2020 och förde upp Watford till Premier League i våras.

"Styrelsen känner att de senaste insatserna starkt indikerar en negativ trend vid en tid när lagsammanhållningen borde bli synbart bättre", motiverar Watford beslutet på sin officiella hemsida.

Vem som tar över Watford är i nuläget oklart. Ken Sema fick starta de två inledande ligamatcherna under Xiscos ledning, men har därefter fått nöja sig med tre inhopp på de fem senaste omgångarna. När Watford föll med 0-1 borta mot Leeds under lördagen fick Sema hoppa in i halvtid.

Fotbollskanalen söker Ken Sema för en kommentar.

ℹ Watford FC confirms Xisco Muñoz has left his post as the club's Head Coach.

