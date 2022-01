Premier League-match blev stoppad - drönare över arenan

Brentford tog under lördagen emot Wolverhampton hemma på Brentford Community Stadium i Premier League. Efter lite mer än 30 spelade minuter blev matchen avbruten. Anledningen är att en drönare flögs över arenan.

- Surrealistiska scener här när en drönare stoppar spelet. Domaren Peter Bankes tog bort spelarna så fort den sågs ovanför, då det är i enlighet med Premier Leagues regler. Nu tittar alla mot himlen för att se var det flygande föremålet har tagit vägen, säger BBC:s kommentator Mark Scott.

Spelarna lämnade planen, och först efter runt 20 minuter kunde matchen återupptas. Fjärdedomaren visade därmed upp sin skylt med 19 minuters tilläggstid i första halvlek.

För Brentfords del spelade den svenske mittbacken Pontus Jansson från start.

Play has been halted due to a drone above the stadium



The teams are heading back into the tunnel



🐝 0-0 🐺 #BrentfordFC #BREWOL pic.twitter.com/rZ0iCuBF0L