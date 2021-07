Premier League-spelare gripen för sexualbrott mot barn: "Stor chock"

Sent under måndagen rapporterar The Mirror om att en Premier League-spelare har gripits misstänkt för sexualbrott mot barn.

The Mirror har också tagit del av ett uttalande där polisen bekräftar att man grep mannen, som är i 30-årsåldern, i fredags då man slog till mot hans hem.

"Poliser grep en man under fredagen som misstänks för sexualbrott mot barn. Han finns på polisens borgenlista i väntan på ytterligare utredning", skriver polisen i ett uttalande, enligt The Mirror, som beskriver spelaren som en "stjärna" i PL.

Mannen ska också kontinuerligt spela för sitt landslag och för The Mirror har klubben också gett ett uttalande.

"Klubben kan bekräfta att man har stängt av en spelare i förstalaget på grund av polisens utredning. Klubben kommer fortsätta att stötta myndigheterna med deras utredning och kommer inte göra några fler uttalanden än detta", skriver klubben.

En källa till The Mirror säger också:

- Det här har skapat en stor chock i klubben. Alla anklagelser som involverar barn tas med all rätt på allvar.