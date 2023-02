Qatarisk shejk bekräftar: Lägger bud på Manchester United

Fredag är första deadline för att lägga bud på Manchester United.

Redan i januari aviserade en av Storbritanniens rikaste personer, Sir Jim Racliffe som är grundare och vd för den globala kemijätten Ineos, att han och bolaget skulle lägga ett bud på Premier League-giganten.

- Vi har formellt gett oss in i process, sa talesperson för Ineos till The Times.

The Guardian rapporterade i går, torsdag, att Ratcliffe var ensam bekräftad budgivare.

Det är han inte längre.

Med bara några ynka timmar kvar till deadline (23.00) har qatariske shejken Jassim Bin Hamad Al Thani, som är ordförande för en av de största bankerna i landet (QIB, Qatar Islamic Bank), lagt ett bud. Det rapporterar medier som Sky Sports och BBC.

I ett pressmeddelande meddelar shejken, som enligt BBC ingår i ett konsortium via stiftelsen Nine Two, att han avser att köpa hela Manchester United, det vill säga ett bud på hundra procent.

"Visionen med budet är att Manchester United ska ha ett renommé för sin fotbollsbriljans och betraktas som den bästa klubben i världen", skriver det qatariska konsortiet i pressmeddelandet, enligt BBC.

Konsortiet tillägger:

"Avsikten med budet är föra Manchester United tillbaka till dess glansdagar".

Enligt RMC Sport kan budet ligga på 4,5 miljarder euro, runt 50 miljarder kronor. QIB meddelar att budet är skuldfritt.

Shejken Jassim Bin Hamad Al Thani är son till Qatars förre premiärminister.

Enligt Sky Sports uppgick QIB:s tillgångar till 41 miljarder pund, ungefär 516 miljarder kronor.

Enligt Daily Mail väntas även intressenter från USA och Saudiarabien lägga bud på Manchester United innan deadline.

Manchester United ägs för närvärande av amerikanska Glazer-familjen.

"The bid will be completely debt free via Sheikh Jassim’s Nine Two Foundation, which will look to invest in the football teams, the training centre, the stadium and wider infrastructure, the fan experience and the communities the Club supports." https://t.co/6yPchsADuH pic.twitter.com/5de7sVJGhZ