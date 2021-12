Rangnick öppnar för att fortsätta som huvudtränare efter säsongen: "Om de frågar mig…"

När Ralf Rangnick mötte pressen för första gången som interimtränare för Manchester United under fredagsförmiddagen fick han bland annat svara på frågor om sin målsättning med klubben - och varför han tackade nej till Chelsea förra säsongen.

- När Chelsea kontaktade mig pratade de bara om alternativet att bli interimtränare i fyra månader. Nu pratar vi om sex och en halv månad (i United) och jag har också en tvåårig rådgivande roll. Om Manchester United kontaktar dig för en sådan roll så kan du inte tacka nej, säger Rangnick på presskonferensen och fortsätter:

- Det stora målet för mig är att skapa mer balans i laget. Vi släppte in två mål i går (mot Arsenal) och om man tittar på det totala antalet insläppta mål är det i snitt två per match. Det är för mycket. De är inte den typen av spel du behöver varje dag. I fotboll måste du minimera slumpfaktorn.

Tysken öppnade dessutom upp för möjligheten för att fortsätta som huvudtränare efter säsongen.

- De personer som jag har pratat med, de har varit väldigt tydliga med att det är en roll i sex månader. Vi har aldrig pratat om vad som kommer att hända i sommar. Om de kommer att prata med mig om det efteråt får vi se. Om de frågar mig om min åsikt kan jag komma med samma rekommendation som jag gjorde i RB Leipzig två gånger, att det kanske är bättre att fortsätta arbeta med mig i ett år i stället.

Michael Carrick bekräftade efter segern mot Arsenal att han lämnar United. Nu bekräftar Rangnick att han ville ha kvar Carrick i sin tränarstab.

- Jag fick reda på det för två dagar sedan. Jag träffade Michael och Kieran (McKenna), vi hade ett långt privat samtal i mer än en timme. Jag försökte övertyga honom (Carrick) att stanna, till slut var jag tvungen att acceptera det. Jag arbetar mer än gärna med den nuvarande tränarstaben, jag behöver deras expertis. Jag kommer att försöka hitta två eller tre personer som kommer att ansluta sig till oss under de kommande veckorna, men på grund av Brexit är det inte så lätt, säger han.

Ralf Rangnicks första test som United-tränare blir på söndag då Crystal Palace gästar Old Trafford.

