Rashfords vädjan till regeringen: "Gör en u-sväng"

Det råder ekonomisk kris runtom i världen och slagit har kanske blivit allra hårdast för dem som har det illa ställt. Med anledning av det skriver nu Manchester United-stjärnan Marcus Rashford, 22, ett öppet brev till regeringen och de brittiska parlamentsledamöterna.

Anfallaren berättar om sin uppväxt med knapra förhållanden och han reagerar på att regeringen tagit beslut om att ta bort fria måltider för behövande skolbarn.

"Partitillhörighet åt sidan - kan vi inte alla komma överens om att inget barn ska gå och lägga sig hungrig?", skriver han i brevet.

Rashford fortsätter:

"Matfattigdom i England är en pandemi som kan sträcka sig över generationer om vi inte ändrar kurs. 1,3 miljoner barn i England har fria skolmåltider och en fjärdedel av dem har inte fått något stöd sedan skolorna stängde".

Beslutet att stoppa de fria skolmåltiderna kallar Rashford ett "systemfel" och han vädjar nu till de folkvalda att göra om och göra rätt.

"Det här är England 2020 och det här en fråga som behöver adresseras per omgående. Snälla, nu när befolkningens ögon är på er, gör en u-sväng och skydda de vars liv som är sårbarast till högsta prioritet".

