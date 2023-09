Robert Vilahamn om första tiden i Tottenham: "Det har varit mycket"

BK Häcken toppar den damallsvenska tabellen. Redan inför sommaruppehållet fick man ett perfekt utgångsläge inför hösten rent poängmässigt. Men den sjunde juli kom beskedet att Robert Vilahamn lämnar Hisingen för att ta över Tottenham i Women’s Super League.

Nu har den svenske tränaren landat i England och för Fotbollskanalen berättar han om sin första tid i sin nya klubb.

- Det har varit mycket med nya ansikten, nya människor och ny kultur. Samtidigt har det ju varit löpande. Först och främst var det bara personal när jag var här och då lärde man sig om det och vad vi skulle göra. Sen kom spelarna tillbaka och det har kommit nya spelare, så det har varit en bra fas, säger han till Fotbollskanalen.

Annons

Han fortsätter:

- Nu har vi en månad kvar till att serien börjar och det är först när man står där mot Chelsea i premiären som vi får se om vi fått med oss allt som vi ska få med oss eller om vi behöver mer tid. Det har varit en stimulerande tid.

Hur har det varit att komma in i något och inte direkt kastas in i hetluften?

- Det har varit väldigt skönt att metodiskt få jobba med saker och sätta saker å andra sidan vet man inte hur allt sitter när man är i skarpt läge. Det var annorlunda när jag tog över Häcken inför avslutningen då kastades man in i det lite och fick snabbt ett kvitto på det man gjorde. Det är lite learning by doing, och det är ju lite svårare att veta om allt är där det ska vara. Sedan finns det kvalitéer utifrån ligan som jag inte har så bra koll på men där har jag en hel ledarstab som varit med.

Annons

Är det stor skillnad från Häcken?

- Sett till anläggningen är den mycket större och lyxigare och det ska byggas ännu större. Samtidigt är det mer personal runt omkring, även om ytorna är lika stora så får man mer kompetens runt, det gör att man kan köra med spelarna på ett bra sätt.

Tottenham har varit aktiva i transferfönstret och stärkt upp – men Vilahamn vill också se till den kompetens och talang som redan finns i klubben.

- En stor del jag märker här är att man visar styrka i värvningar. Det känns som att många lag visar att man värvar nytt och att det då ska bli bättre. I våra spelare finns det potential i många yngre och sen behövde vi få in vissa typer av spelare.

- Vi kollade på en målvakt eftersom vi behöver två bra målvakter, det är väldigt sårbart om man bara har en och då tog vi in en målvakt som varit i en större klubb och som vet vad som gäller. Vi vill vara ett bättre lag, och vi kommer förlora några matcher också men då behöver vi spelare som kan vara starka i träningsmiljö och agera ledare.

Annons

Vilahamn hyllar Grace Clinton som lånas ut från Manchester United.

- Hon är lite som Rosa Kafaji och Anna Sandberg, den åldersgrupp som kommer att bli nästa landslagsspelare. Hon har en otrolig potential och är redan bra. Det är en sådan spelare som kan bli en toppspelare i laget.

Men Vilahamn ställs inför utmaningar direkt. Faktum är att Bethany England har opererat knäet och kommer att vara borta när säsongen drar i gång.

- Det är ett väldigt stort tapp utifrån att hon är otroligt bra på och bra på att göra mål. Det är en bra ledare och en bra karaktär, så det är ett stort tapp. Sen så är det ju så att när man tappar spelare så kommer någon annan spela i den positionen och då får man använda de egenskaperna man har. Man vill aldrig tappa sina bästa spelare, men sen är ny här och det kanske är bra för då försöker jag se till vad som finns i truppen. Det handlar om att hitta en person som kan spela den rollen och ge oss andra saker.

Annons

Kan det vara en fördel att komma in med det nya perspektivet?

- Ja det tror jag. Vi har många offensiva spelare som har väldigt bra potential och speed och då får man använda det. Det är frustrerande men det är ingenting jag är orolig över. Vi har andra spelare som kan utvecklas och göra det bra. Sen kanske vi får det tufft men då får vi jobba utfrån det.

Vad har ni för målsättningar inför kommande säsong?

- Det finns resultat och prestationsmål. Men det viktigaste av allt är hur vi ska spela en fotboll som är förknippad med Tottenham-stilen. Hur kan vi visa en process i att vi börjar utveckla spelare och ett spelsätt som representerar det. Tottenhamstilen ska inte vara på den nedrehalvan. Vi vill se en klar förbättring från i fjol. Det kommer vara en process och det kommer ta lite tid, avslutar Vilahamn.