Robertsons svar på vilka han vill sättas i karantän med: "Henrik Larsson!"

Tidigare under torsdagen meddelade Premier League att ligan är uppskjuten till den 30 april. Beroende på hur nuvarande situation utvecklar sig kan PL därmed dra igång tidigast den 1 maj.

Flera Premier League-lag är i nuläget satta i karantän – och en spelare som just nu är isolerad är Liverpools Andrew Robertson. För att göra det bästa av situationen bjöd Liverpools vänsterback under torsdagen in till en frågestund på Twitter – där 26-åringens följare fick ställa vilka frågor de ville.

En av frågorna löd: "Vilka tre spelare hade du helst satts i karantän tillsammans med?".

Robertsons svar? :"Roberto Carlos, Henrik Larsson och "the one and only" James Milner".

Robertson har spelat 28 matcher för Liverpool den här säsongen, alla utom en – där han är noterad för ett mål och sju assist.