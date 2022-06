Robin Olsen om attacken från City-fansen: "Det blev en chock"

Manchester City vann Premier League efter att i sista omgången ha besegrat Aston Villa med 3-2 efter en jätterysare. Efter slutsignalen stormade Manchester Citys fans planen - och då attackerades Robin Olsen och fick slag på sig.

- Det är klart att det är en chock. Okej om folk springer in, men jag förväntar mig ju inte att man ska hoppa på mig. Så det blev en chock, säger han och fortsätter:

- Klart att det är tråkigt. Men det är inget som tar ifrån mig det som jag fick uppleva. Det betyder mer för mig. Men sen är det klart att det är tråkigt. Det ska inte få hända.

Vad betyder det att du fick stå i sista omgången mot Manchester City?



- Det betyder mycket. Det är en av de svåraste matcherna man kan hoppa in i och spela, och just i läget som City var i, att man var tvungna att vinna. Det var otroligt kul och det kändes väldigt bra under stora delar av matchen, fram till City la in en till växel och satte tre snabba mål.

Frågan är vad som händer nästa säsong? Olsen har varit utlånad till Aston Villa från Roma. Och senast på onsdagen kom det ut uppgifter om att han blir kvar i den engelska klubben.

- Jag trivs otroligt bra. Fantastisk klubb, och jag känner att jag har utvecklats väldigt mycket. Vi får se hur det blir, säger han.

Steven Gerrard har uttalat sig positivt om dig, vad betyder det?

- Klart det är kul att tränaren pratar bra om mig. Men jag känner att jag har kommit in bra i gruppen och i klubben. Senast i dag när det blev en del skriverier så var det många av spelarna som smsade. Så jag känner mig uppskattad där.

Är känslan att du blir kvar i Aston Villa?

- Jag vet inte. Det ser väl så ut om man läser media. Men det är fortfarande mycket som kan hända. Men jag trivs väldigt bra där.