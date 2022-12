Rodgers rasar: "En av de värsta tacklingarna jag någonsin sett"

Leicester City-talangen Will Alves fick göra sitt blott andra framträdande för klubbens A-lag när han byttes in i lagets Carabao Cup-möte med MK Dons i veckan. 17-åringen fick spela elva minuter och har under säsongens gång kommit närmre en plats i A-lagstruppen – men det får nu vänta.

Kvällen efter mötet med MK Dons fanns Alves med i Leicesters lag som tog sig an Wolverhampton i FA Youth Cup. Då fick 17-åringen lämna planen med en allvarlig knäskada efter en tackling från en Wolves-spelare.

- Vi har förlorat en våra talanger Will Alves, som spelade mot MK Dons… Han ville spela Youth Cup kvällen efter och deltog innan han sänktes av en av de värsta tacklingarna jag någonsin sett på en fotbollsplan, säger Rodgers enligt bold.dk och fortsätter:

- Det är synd att se det hända en 17-åring som satt ett avtryck hos oss i träning. En stor besvikelse. Vi önskar honom en snabb återkomst, men han är borta resten av säsongen, avslutar Rodgers och bekräftar att operation väntar för Alves.