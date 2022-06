Romano: Chelsea förhandlar med Sterling - och förbereder öppningsbud

Raheem Sterling lämnade Liverpool för Manchester City 2015 och har därefter varit en stjärna i den sistnämnda klubben under åren då man vunnit samtliga inhemska titlar, flera gånger om. 27-åringen har noterats för 131 mål och 95 assist på 339 matcher i City-tröjan, men nu kan det komma att stanna där.

Under den senaste tiden har Sterling ryktats vara av stort intresse för Londonklubben Chelsea, som precis fått ny ägare i form av ett konsortium lett av den amerikanske affärsmannen Todd Boehly. Intresset ska bottna i att Chelseas tränare Thomas Tuchel ska vara väldigt mån om att få in Sterling i sitt lagbygge och enligt nya uppgifter under söndagen förbereder Chelsea nu ett första bud.

Transferjournalisten Fabrizio Romano uppger att Boehly håller på att förbereda ett bud på Sterling, samtidigt som klubben förhandlar med spelaren för att komma överens om de personliga avtalen med honom.

Förhandlingarna med både City och Sterling har tidigare letts av Londonklubbens dåvarande sportchef Marina Granovskaia, men den ryska affärskvinnan klev av sin post i veckan och istället är det nu Todd Boehly själv som sköter förhandlingarna.

Raheem Sterling har ett kontrakt som går ut nästa sommar, 2023, och därav kan City ha intresse att sälja honom för att inte tappa honom gratis då.