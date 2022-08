Romano: Telles nära att lämna United – kan ersätta Augustinsson

Manchester United värvade den brasilianske vänsterbacken Alex Telles från Porto förra sommaren. Under sin första säsong i klubben blev det varierat med speltid, då Telles roterades en del med lagets andra vänsterback Luke Shaw.

Denna sommar har klubben värvat ytterligare en vänsterback i form av Tyrell Malacia från nederländska Feyenoord, vilket inneburit att konkurrensen hårdnat ännu mer för Telles – som därav velat söka sig bort från klubben. Och det verkar han nu vara nära att lyckas med.

Under tisdagseftermiddagen rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano att Telles är nära en övergång till spanska Sevilla. Spelaren har gett grönt ljus till en flytt till Andalusien och klubbarna är nära att komma överens, uppger Romano.

I nuläget handlar det endast om detaljer som återstår. Övergången innebär att Telles kliver in och tar över Ludwig Augustinssons roll i konkurrensen mot argentinske Marcos Acuña på Sevillas vänsterbacksposition, då Augustinsson tidigare i sommar lämnade klubben för Aston Villa.

Sevilla are closing on Alex Telles deal with Manchester United. The player has accepted the destination and the agreement is set to be completed. 🚨🇧🇷 #MUFC



