Ronaldo målskytt i Uniteds islossning - avslutade 2021 med seger

Manchester United var ute efter att att studsa tillbaka från besvikelsen mot Newcastle senast (1-1) när man avslutade Premier League-året 2021 med att ta emot Burnley på Old Trafford. Victor Nilsson Lindelöf saknades efter ett positivt covidtest, men Anthony Elanga fanns med på bänken.

Cristiano Ronaldo fick ett jätteläge att ge United ledningen redan efter fem minuter när portugisen blev helt fri, men avslutet gick över ribban.

I stället var det Scott McTominay som fick hemmapubliken att jubla när han tryckte dit 1-0 från straffområdeskanten ett par minuter senare. På en misslyckad förstatouch från Ronaldo, som blev till en perfekt framspelning, gjorde McTominay sitt första mål för säsongen i sin 20:e match.

Med knappa halvtimmen spelad dubblade United sin ledning till 2-0 när Jadon Sancho vek in från vänster och hittade nätet efter en styrning från Burnley-backen Ben Mee. Målet bokfördes senare som självmål.

Före pausvilan hann även Ronaldo med att hitta nätet när han höll sig framme på en McTominay-retur och stötte in 3-0 i öppen bur med sitt åttonde ligamål för säsongen. Det var första gången sedan i februari mot Southampton (seger 9-0) som Manchester United gjorde tre mål i första halvlek av en Premier League-match.

Kort därpå lyckades Burnley hitta en reducering när Aaron Lennon avancerade in i straffområdet och placerade in 3-1, vilket var resultatet i paus. Efter en händelsefattig andra halvlek slutade matchen också med en 3-1-seger för United, som därmed kliver upp som ny sexa i Premier League. Burnley ligger kvar på 18:e plats och är under nedflyttningsstrecket.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw - McTominay, Matic - Greenwood, Sancho - Ronaldo, Cavani.

Burnley: Hennessey - Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor - McNeil, Westwood, Cork, Gudmundsson - Lennon - Wood.

3 - Manchester United have scored three goals in the first half of a Premier League game for the first time since February against Southampton. Intent.