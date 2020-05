Rooney: "Jag blev bestört - vi borde behållit van Gaal”

Från sommaren 2014 och två säsonger framåt var nederländaren Louis van Gaal tränare för Manchester United. Sedan fick han lämna, och José Mourinho tog över.

Där och då agerade Manchester United fel, tycker Wayne Rooney, som spelade i klubben vid tidpunkten. Klubbikonen tycker att nederländaren skulle fått vara kvar. Anfallaren menar nämligen att United var på gång under van Gaals ledning.

"Jag blev bestört när jag hörde att Louis fått sparken. För mig var det ett sant nöje att arbeta med honom", skriver Rooney i bolen "LVG – The Manager and the Total Person" enligt goal.com.

Han fortsätter:

"Vi borde behållit honom en tredje säsong. Vi skulle ha varit så mycket starkare. Jag kände att saker och ting blev bättre och spelarna började förstå hans vision. Under de två åren lärde jag mig mer än under någon annan manager."

Van Gaals senaste tränaruppdrag var i Manchester United. Under sin tid där vann han FA-cupen. Tidigare i sin karriär har han bland annat basat över Bayern München, Ajax och Barcelona.