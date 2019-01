Sala ännu försvunnen - flygstolar funna från flygplanet

Cardiffs Emiliano Sala befaras ha omkommit i en flygkrasch. Argentinaren var på väg till Cardiff och Wales från Frankrike, då planet försvann över den Engelska kanalen. Efter tre dagars sökande utan framgång valde polis och räddningstjänst att avbryta sökandet, för att i lördags sedan återuppta det.

Nu bekräftar den brittiska haverikommissionen, utifrån information från franska myndigheter, att man har funnit delar av stolssäten på en strand på halvön Cotentin som troligen tillhör flygplanet som Sala reste med över den Engelska kanalen.

"På måndagsmorgonen fick vi veta av franska myndigheter att delar av stolsdynor har hittats på en strand nära Surainville på Cotentin. En annan dyna hittades senare under dagen på samma plats. Utifrån en premilimär undersökning har vi dragit slutsatsen att dynorna troligen kommer från det saknade flygplanet", skriver den brittiska haverikommissionen i ett pressmeddelande enligt Daily Mirror.

Haverikommissionen meddelade vidare att, beroende av väder- och havsförhållanden, kommer man i slutet av den här veckan fortsätta sökandet under vatten. Det beräknas ta upp till tre dagar.

Sala hyllades i går i samband med Cardiffs möte med Arsenal i Premier League. Det var klubbens första match efter olyckan och i matchprogrammet fanns även Emiliano Sala uppskriven på Cardiff-sidan, men i stället för ett tröjnummer fanns vid namnet en påsklilja. De båda lagens lagkaptener lade dessutom blombuketter på innerplan och en tyst minut hölls före avspark.

- Jag har varit tränare i 40 år och det här är den överlägset tuffaste veckan i min karriär. Inte ens nu kan jag förstå det. Mina sympatier finns hos familjen, sa Cardiffs tränare Neil Warnock.

