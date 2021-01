Salah gav Liverpool segern - hämtar igen i tabelltoppen

Liverpool tog en efterlängtad seger i torsdags mot Tottenham i Premier League. Under söndagen väntade nästa utmaning, West Ham i London.

Då fick man klara sig med bara en naturlig mittback, 23-årige Nat Phillips, som bildade mittlås tillsammans med lagkaptenen Jordan Henderson. Dessutom var stjärnan Sadio Mané utanför truppen och Xherdan Shaqiri ersatte honom i startelvan.

Under de inledande 25 minuterna dominerade Liverpool bollinnehavet, men den hetaste chansen stod West Ham för. Pablo Fornals tilläts måtta skott i Liverpools straffområde, vilket Robertson i sista stund räddade med huvudet.

Men 0-0 stod sig in i halvtid efter en tämligen chansfattig första halvlek.

Tio minuter in i den andra halvleken tog Liverpool ledningen, dock. Precis inbytte Curtis Jones assisterade Mohamed Salah, som vek in och skruvade in bollen vid den bortre stolpen med ett vänsterskott.

Ytterligare tio minuter senare utökade Salah till 2-0 med sitt andra mål i matchen. Liverpool blixtkontrade på en West Ham-hörna, då Trent Alexander-Arnold slog en lång passning från eget straffområde till Xherdan Shaqiri - som i sin tur friställde Salah som placerade in 2-0.

Georginio Wijnaldum gjorde sedan 3-0 med sex minuter kvar av ordinarie tid efter läckert samspel med Alexander-Arnold och Roberto Firmino. Till slut friställde Firmino den nederländske mittfältaren som stötte in Liverpools tredje mål för kvällen.

Fyra minuter senare fick West Ham in en reducering på hörna genom mittbacken Craig Dawson - men det var förjäves.

Liverpool vann matchen med 3-1 och hämtade in på både Manchester United, som kryssade mot Arsenal på lördagskvällen, och Leicester, som förlorade mot Leeds under söndagseftermiddagen. Liverpool ligger nu på tredjeplats, en poäng bakom tvåan Manchester United och fyra poäng bakom ettan Manchester City - som dessutom har en match mindre spelad.

- Det var en riktigt bra match. Vi kontrollerade ett väldigt bra lag. Under den första halvleken skapade vi inte tillräckligt, men vi gjorde några små förändringar i halvtid och satte tre otroliga mål, säger Liverpool-tränaren Jürgen Klopp efter matchen till Sky Sports.

Startelvor:

West Ham: Fabianski - Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell - Soucek, Rice - Bowen, Benrahma, Fornals - Antonio.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Henderson, Robertson - Thiago, Wijnaldum, Milner - Shaqiri, Origi, Salah.