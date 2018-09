Salah målskytt när Liverpool tog sjätte raka segern

Liverpools egyptiske stjärna Mohamed Salah stod förra säsongen för totalt 44 mål på 56 matcher under sin debutsäsong i England. Den här säsongen är han endast noterad för två mål på sex matcher och blev nyligen kritiserad för det i brittisk media.

Då svarade han i eftermiddag mot Southampton på Anfield i Premier League. Efter att Liverpool tog ledningen i den tionde minuten efter självmål och sedan utökade till 2-0 genom Joel Matip i den 21:e minuten, så ordnade Salah i den 48:e minuten 3-0 och bröt därmed en tre matcher lång måltorka i Premier League och Champions League.

- En fantastisk känsla att få göra mitt första mål hemma på Anfield. Ett stort ögonblick, säger Matip enligt BBC.

Southampton, som gjorde sitt första självmål sedan december 2013, mäktade inte med att hota Liverpools ledning i andra halvlek. Jürgen Klopps manskap höll i stället i slutändan undan och besegrade "Saints" med 3-0.

Liverpool bärgade därmed sjätte raka segern i ligan och toppar fortsatt tabellen på 18 poäng före Manchester City på andraplats på 16 poäng i ligan. Chelsea har däremot en match mindre spelad och kan också gå upp på 18 poäng efter omgången i Premier League.

- Att vinna sex matcher i rad är coolt, men nu blir utmaningarna tuffare och tuffare och vi har fyra dagar på oss att förberda oss (inför mötet med Chelsea i ligacupen). Killarna är i bra form och det hjälper till, säger tränaren Jürgen Klopp efter matchen till MOTD enligt BBC.

1 - Wesley Hoedt is the first Southampton player to score an own goal in the Premier League since Jos Hooiveld vs Spurs in December 2013. Unfortunate.