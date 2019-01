Salah nådde milstolpe - fjärde snabbast i PL-historien

Liverpool vann en rafflande match mot Crystal Palace med 4-3 under lördagen. En av serieledarens stora hjältar var skyttekungen Mohamed Salah som satte två mål och nu är uppe i skytteligaledning med 16 fullträffar under säsongen.

Egyptiern nådde också en milstolpe - 50 Premier League-mål. Matchen var Salahs 72:a - och bara tre spelare har nått bedriften snabbare.

- Exceptionell bedrift från en världsklasspelare. Han har tagit ett par steg de senaste månaderna, i rätt riktning! Wow, en utomordentlig siffra. Jag hörde namnen på de andra spelarna som nådde dit lite snabbare. Alan Shearer, Ruud van Nistelrooy, Andy Cole. Bra anfallare de med, säger Liverpools manager Jürgen Klopp.

- Kanske skulle han ha gjort fler mål och tidigare om jag inte hade spelat honom som högerytter så ofta. Mitt fel! Men nej, inte illa.

