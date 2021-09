Salah skrev historia - men poängtapp för Liverpool mot Janssons Brentford

Liverpool var på jakt efter att rycka åt sig ett försprång på tre poäng i toppen av Premier League när man gästade nykomlingen Brentford under lördagskvällen. Pontus Jansson fanns då med från start i hemmalagets backlinje.

Det var Brentford som tog en överraskande ledning efter 26 minuters spel när Jansson precis missade att sätta foten till på ett inspel och lagkamraten Ethan Pinnock följde upp med att slå bollen i mål på bortre stolpen.

Liverpool skulle emellertid hämta sig snabbt och kvitterade till 1-1 bara fyra minuter senare när Jordan Hendersson prickade pannan på Diogo Jota som nickade bollen i nät i straffområdet.

Gästerna fullbordade vändningen kort efter paus när Mohamed Salah satte dit 1-2 och därmed gjorde sitt 100:e Premier League-mål för Liverpool. Målet dömdes först bort för offside, men VAR-granskningen visade att Salah var på rätt sida när Fabinho lyfte fram bollen till honom. Salah blev därmed snabbast någonsin att nå 100 Premier League-mål för Liverpool då han gjorde sin 151:a PL-match för klubben.

Brentford kvitterade sedan till 2-2 tio minuter senare när Jansson först träffade ribban med ett rungande skott i straffområdet. Lagkamraten Vitaly Janelt fanns på plats för att nicka in returen.

Glädjen blev dock kortvarig för hemmalaget, då Curtis Jones såg till att återge Liverpool ledningen bara några minuter senare med ett avslut som styrde via en Brentford-back i mål.

Brentford gav sig dock inte där, utan kom tillbaka och kvitterade ännu en gång när Yoane Wissa lyfte bollen över Alisson och in i nät efter 82 minuter. Hemmalaget hade också ett 4-3-mål inne, men det dömdes korrekt bort för offside. På tilläggstid höll Jansson på att göra självmål, men målvakten Raya stod i vägen.

Matchen slutade sedan 3-3 efter en riktigt svängig tillställning. En missräkning för Liverpool, som dock går upp i serieledning på 14 poäng efter sex omgångar. Brentford ligger nia på nio poäng.

Startelvor:

Brentford: Raya - Ajer, Pinnock, Jansson - Canós, Norgaard, Onyeka, Janelt, Henry - Mbeumo, Toney.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson - Henderson, Fabinho, Jones - Salah, Jota, Mané.

100 - Mohamed Salah has scored 100 goals in 151 Premier League games for Liverpool, reaching 100 top-flight goals in fewer appearances than any other player in Liverpool’s history. Iconic. pic.twitter.com/6KMSbJlSKo