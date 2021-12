Salahs succé i derbysegern - först sedan Torres

Liverpool fick en drömstart i det prestigefyllda Merseysidederbyt borta mot Everton på Goodison Park under onsdagskvällen. Lagkaptenen Jordan Henderson mötte Andy Robertsons inspel från vänsterkanten och placerade in 0-1 med "fel" fot (vänsterfoten) redan efter nio minuters spel.

Tio minuter senare dubblade Mohamed Salah gästernas ledning när han blev fri på högerkanten och vinklade in 0-2 med vänsterfoten i det bortre hörnet. Det var egyptierns tolfte ligamål för säsongen - och ett mål som fick flertalet hemmasupportrar att lämna Goodison Park mitt i första halvlek.

Everton väckte dock visst liv i derbyt i slutet av första halvlek. Detta när Richarlison spelade fram bollen till en djupledslöpande Demarai Gray som blev helt fri mellan Trent Alexander-Arnold och Joel Matip och satte 1-2 mellan benen på en utrusande Alisson.

Liverpool återtog dock sin tvåmålsledning i den 64:e minuten när Mohamed Salah placerade in sitt andra mål för matchen. Evertons högerback Seamus Coleman stod då för ett ödesdigert bolltapp på mittplan vilket gav Salah fri lejd mot mål.

Det är första gången sedan Fernando Torres i september 2008 som en Liverpool-spelare gör två mål i ett bortaderby mot Everton, enligt statistiktjänsten Opta.

Innan matchen var slut hann Diogo Jota utöka till 1-4 när portugisen vände upp i straffområdet och dunkade upp bollen i närmsta hörnet från sitt vänsterinnerläge. Everton-managern Rafael Benitez, som tränade Liverpool mellan 2004 och 2010, fick därmed en sann mardrömskväll mot sitt gamla lag.

Segern tar Liverpool upp på 31 poäng i tabellen, vilket placerar Jürgen Klopps mannar på en tredjeplats. Everton ligger först på 14:e plats efter en svag säsongsstart.

Startelvor:

Everton: Pickford – Coleman, Godfrey, Keane, Digne – Townsend, Doucouré, Allan, Gray – Richarlison, Rondon.

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Thiago – Salah, Jota, Mané.

2 - Mohamed Salah is the first Liverpool player to score twice away at Everton in the Merseyside derby since Fernando Torres in September 2008. Bracing.