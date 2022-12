Sancho följer inte med på Uniteds träningsläger

Jadon Sancho, 22, har haft en tung period i både klubblag och landslag under säsongen, och har inte kommit upp till den nivå han tidigare visat. Inför VM blev 22-åringen dessutom petad från truppen och blev utan Qatar-resa. Enligt The Telegraph var anledningen de senaste prestationerna, men de nämnde också att spelaren kommit sent till ett lagmöte.

Nu kommer ytterligare ett bakslag för yttern. När United presenterar sin trupp inför vinterns träningsläger i Spanien, finns Sancho inte med.

Något som journalisten James Decker har svårt att förstå.

"Jadon Sanchos frånvaro från Manchester United-truppen för resan till Spanien, där de ska spela två vänskapsmatcher, är intressant. Han ska istället fortsätta med det individuella träningsprogram i Nederländerna som (Erik) Ten Hag skickade honom på", skriver Decker i The Telegraph.

"Sancho fortsätter sitt individuella träningsprogram som en del av processen för att komma tillbaka till sin högsta nivå. Klubben stöttar honom fullt ut i detta", skriver klubben på sin hemsida.