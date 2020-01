Sane tvingades spela match på grund av Mahrez nässpray – slet av korsbandet

Leroy Sane skadade sig i Community Shield-matchen mellan Manchester City och Liverpool i augusti. Yttern skadade knäet så illa att han slet av korsbandet och är först nu i januari på väg tillbaka i spel.

The Atheltic uppger nu att Sane inte ens skulle ha varit på planen under matchen, då tanken var att Riyad Mahrez skulle starta. Sajten uppger att ett sent beslut togs att Mahrez inte skulle få spela, då han hade fått en nässpray av det algeriska läkarteamet under afrikanska mästerskapen ett par veckor tidigare. Eftersom Citys läkarstab inte visste vad nässprayen innehöll valde klubben att stoppa Mahrez från spel för att säkerställa att han inte bröt mot dopningsreglerna. Hade Mahrez kommit till spel är det mycket möjligt att Sane hade stannat på bänken och aldrig råkat ut för skadan, enligt The Athletic.

Sane, som ska ha varit mer eller mindre klar för Bayern München när skadan skedde, fick se flytten till den tyska giganten gå i stöpet. Under torsdagen menade Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic att en affär för tysken inte är aktuell i vinter. Istället ser Sane nu ut att bli kvar i Manchester City, som han har kontrakt fram till sommaren 2021 med.