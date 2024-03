Sarrs plan - efter karriären: "Jag har forskat lite"

Många fotbollsspelare fortsätter att arbeta inom fotbollen - efter sina spelarkarriärer.

Nu berättar Tottenham-mittfältaren Pape Matar Sarr, 21, att han har en helt annan plan.

- Jag vill hålla på med datavetenskap efter min karriär. Jag har forskat lite här och där. Jag har inte påbörjat några formella studier än eftersom jag inte har så mycket tid, men om ett eller två år ska jag börja gå kurser, säger han enligt Daily Mail.

- Det är inte datorspel, som jag är intresserad av, utan det handlar om de elektroniska grejerna bakom datorn, fortsätter han.

Sarr kom till Spurs från Metz under 2021, och var därefter utlånad till den franska klubben under säsongen 2021/2022. Under den här säsongen är han noterad för tre mål och två assist på 23 framträdanden. Han har kontrakt till sommaren 2030.