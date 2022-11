Saudiske sportministern om eventuellt bud på storklubbarna: "Kommer definitivt stödja"

Både Liverpool och Manchester United kan snart vara ute till försäljning, och uppgifterna om vilka som kan vara villiga att buda på giganterna är många.

Under onsdagen kom uppgifter från The Athletic att Jim Ratcliffe är redo att buda på klubben, och Financial Times uppgav att ett konsortium där David Beckham kan ingå är intresserat.

Daily Mail skrev att amerikanska jättarna Amazon och Facebook är potentiella köpare, men även suveräna stater som Saudiarabien och Abu Dhabi.

Nu skriver även BBC Sport att Saudiarabiens sportminister är öppen för att stödja eventuella bud på Premier League-giganterna.

- Jag kan inte tala för den privata sektorn, men det finns mycket intresse och aptit och det finns mycket passion för fotbollen, säger Prins Abdulaziz bin Turki Al Faisal till BBC Sport.

- Det (Premier League) är den mest sedda ligan i Saudi och regionen, många är Premier League-fans.

Numera topplaget Newcastle har redan saudiska ägare efter att ha blivit uppköpt för drygt ett år sedan. Ett saudiarabiskt bud på Liverpool eller United är därför inte alls omöjligt, menar sportministern.

- Vi kommer definitivt att stödja det om någon privat sektor kommer in, eftersom vi vet att det kommer vara positivt för sport inom kungariket.Om det finns en investerare som är villig att göra det och siffrorna går ihop, så varför inte?