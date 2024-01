Semesterbilden på Varane som kan göra ten Hag "piste off"

Efter flera oväntade petningar i höstas har Raphaël Varane vunnit tillbaka sin startplats i Manchester United. Men nu kan fransmannen vara i trubbel.

Inte på grund av sina prestationer innanför de kritade linjerna. Utan av andra skäl.

Den brittiska tabloiden The Sun visar nämligen bilder på försvarsgeneralen som verkar ha passat på att ge sig ut i pisterna under vinterledigheten. Problemet? Manchester United påstås ha förbud mot skidåkning under pågående säsong, med anledning av den uppenbara skaderisken.

I en skämtsam underrubrik spår samma tidning att huvudtränare Erik ten Hag lär vara "piste off" ifall 30-åringen spenderat sin lediga tid med att åka utför. Nederländaren har ju som bekant gjort sig känd som sträng och inte rädd för att vidta disciplinära åtgärder mot sina spelare vid regelövertramp.

Varanes representanter har betonat att den skadebenägne mittbacken de facto inte åkte i skidbackarna, utan snarare bara befann sig på skidorten där han fotograferade sig själv. Räkna oavsett med att ten Hag kommer vilja höra fransmannens version av saken när Manchester United samlas på Carrington igen i början av nästa vecka.

Flera europeiska storklubbar har förbud mot just skidåkning.

I december 2022 bröt Bayern München-keepern Manuel Neuer benet i en skidolycka. Tysken tvingades genomgå en operation och skadan höll honom sedermera borta från spel i nästan ett år.