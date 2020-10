Sergio Agüeros bakslag - utbytt med känning: "Han blev skadad"

Manchester City åkte på en ny missräkning under lördagen när laget endast fick med sig en poäng från mötet med West Ham. I halvtid låg "The Citizens" under med 1-0 men det var inte den enda smällen.

Efter en situation i den första halvleken blev Citys anfallsstjärna Sergio Agüero utbytt. In kom istället Phil Foden. Efter matchen bekräftade tränare Pep Guardiola att det handlar om en ny skada för Agüero.

- Han blev skadad. Jag vet inte mer just nu, säger han enligt BT Sport.

32-årige Agüero har nyligen kommit tillbaka efter en lång frånvaro på grund av en meniskskada som har hållit stjärnan borta spel från sedan den 14 juni.