Shearer hugger tillbaka - efter van Dijks kritik: "Nonsens"

Flera spelare och ledare har under de senaste åren larmat om att de tycker att det spelas för många matcher per säsong. Nyligen uttalade sig Liverpool-stjärnan Virgil van Dijk om ämnet, och menade att det är ett problem att det spelas så många matcher per säsong som det gör i dag med anledning av att det kan vara farligt för spelares hälsa.

Nu får van Dijk mothugg i England - förre Premier League-stjärnan Alan Shearer håller inte med.

- Nonsens. Spelar spelare för mycket fotboll? Va? Kom igen, säger han enligt den engelska tidningen Daily Mail och fortsätter:

- Jag vet att man inte ska nämna pengar, men det är större trupper än någonsin tidigare, fler avbytare än någonsin tidigare och de tjänar mer än någonsin tidigare. Samtidigt har klubbarna de bästa fysioterapeuterna och den bästa teknologin. De har det bästa av allt.

Liverpool spelade förra säsongen 51 matcher i alla turneringar, då klubben deltog i Premier League, Champions League, FA-cupen och ligacupen.