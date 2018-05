Sir Alex Ferguson akut förd till sjukhus - opererad för hjärnblödning

Manchester Uniteds legendariske manager Sir Alex Ferguson fick under lördagen akut föras till sjukhus. I ett uttalande meddelar United att 76-åringen opererats för en hjärnblödning.

"Sir Alex Ferguson har genomgått en akut operation i dag för en hjärnblödning. Ingreppet har gått väldigt bra men han behöver en period av intensivvård för att optimera hans återhämtning", skriver klubben.

"Alla i Manchester United skickar våra bästa önskningar".

Sir Alex ledde Manchester United från 1986 till 2013 innan han pensionerade sig. Skottens tid i klubben är den mest framgångsrika i Uniteds historia, med 13 Premier League-titlar, fem FA-cuptitlar och två Champions League-titlar.

Hälsningarna till Ferguson har strömmat in efter beskedet om operationen. Bland klubbar runt om i världen har Tottenham, Manchester City, Arsenal och Chelsea skickat hälsningar.

Även flera tidigare och nuvarande United-spelare har skickat sina hälsningar.

"Fortsätt kämpa bossen. Skickar böner och kärlek till Cathy (Sir Alexs fru) och hela familjen", skriver David Beckham.

"Uppriven över att höra nyheterna om Sir Alex i kväll. Vet inte vad jag ska säga annat än att våra tankar och böner är med dig och din familj. Bossen", skriver Ashley Young.

"Förkrossad över nyheterna om Sir Alex och vi vet allt för väl om situationen själva. Behåll styrkan och hoppas att du kommer tillbaka tillsammans med alla", skriver den tidigare United-målvakten Edwin van der Sar, vars fru drabbades av en hjärnblödning 2009 och fick stor stöttning av Ferguson.

Mittfältaren Michael Carrick:

"Helt förkrossad över att höra om att Sir Alex är dålig och på sjukhus. Alla mina tankar och böner är med honom och hans familj. Var stark bossen".

Vänsterbacken Luke Shaw:

"Skickar min kärlek och bästa önskningar till Sir Alex".

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ — Manchester United (@ManUtd) May 5, 2018

Gutted to hear the news tonight about Sir Alex. Don’t really know what else to say other than thoughts and prayers with you and your family, Boss 🙏🏾🙏🏾 — Ashley Young (@youngy18) 5 maj 2018

Devasted about the news about Sir Alex and knowing all to well about the situation ourselves. Stay strong and hope together with everyone you recover. Edwin & Annemarie pic.twitter.com/aaxqRI9Bg7 — Edwin van der Sar (@vdsar1970) 5 maj 2018

Sending my love and best wishes to sir Alex 🙏🏽🙌🏽 — Luke Shaw (@LukeShaw23) 5 maj 2018

Thoughts and prayers sir alex 🙌🏾 — Jesse Lingard (@JesseLingard) May 5, 2018